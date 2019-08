Il sindaco Mastella ha salutato il colonnello Puel A settembre lascerà l’incarico di comandante provinciale dell’Arma

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamani a Palazzo Mosti il colonnello Alessandro Puel che a settembre lascerà l’incarico di comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri per essere destinato ad altro incarico.

Nel corso dell’incontro, improntato alla massima cordialità, il sindaco Mastella ha ringraziato il colonnello Puel per la proficua collaborazione istituzionale offerta e per il notevole impegno profuso in questi anni dall’Arma a difesa della

legalità. Impegno che, come ha sottolineato lo stesso colonnello Puel, ha prodotto risultati importanti proprio in virtù della preziosa collaborazione instauratasi tra tutte le istituzioni presenti sul territorio.