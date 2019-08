Dodici sere per un viaggio nel tempo al Teatro Romano Dal 10 al 22 settembre una visita speciale, un evento multimediale unico e innovativo

Come era la vita dell'antico Teatro Romano di Benevento? Cosa ospitava l'affascinante arena per i suoi contemporanei? Quali erano le suggestioni, le emozioni, l'atmosfera?

Proverà a rispondere anche a queste domande l'evento “Benevento Città Teatro”, viaggio nel tempo alla scoperta del Teatro Romano di Benevento.

L'evento multimediale è in programma dal 10 al 22 settembre (per partecipare occorre obbligatoriamente la prenotazione dal 1 settembre, due i gruppi per serata da 50 unità per gruppo, per una visita di circa 45-60 minuti alle 20.45 e alle 21.45).

Dodici serate che trasporteranno lo spettatore indietro nel tempo, in un'atmosfera di soffusa e persistente magia.

“Un percorso guidato da un attore che accompagnerà i gruppi interagendo con le azioni multimediali e virtuali predisposte all'interno del Teatro. Otto momenti particolari che metteranno in luce i punti più importanti. E a metà percorso non mancherà una degustazione di vini del Sannio”.

Così Ferdinando Creta, direttore dell'area archeologica anticipa il progetto di promozione e valorizzazione finanziato dalla Regione Campania (nell'ambito del programma operativo complementare 2014-2020 e realizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento in collaborazione con la direzione territoriale delle Reti Museali della Campania).

La regia e la drammaturgia dell'evento sono a cura del professore Ettore Massarese, autore e regista teatrale, docente di discipline dello spettacolo all'Università di Napoli Federico II.

Proiezioni, scenografie virtuali, luci, suggestioni audio, narrazioni e presenze sceniche condurranno il visitatore nella storia del Teatro Romano di Benevento e del teatro nel tempo, spingendolo in una dimensione virtuale dove sperimentare nuove suggestioni messe a punto con il ricorso alla moderna tecnologia applicata alla fruizione del patrimonio archeologico.

“Un'esperienza davvero interessante che permetterà di vivere il teatro non con una semplice visita ai reperti ma in una dimensione dinamica ma con attenzione al dato scientifico” prosegue Creta che coordinerà l'evento, progettato e diretto da Gennaro Leva.

Un evento unico ed inedito per Benevento, pensato e fortemente voluto da Salvatore Buonomo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e reso possibile grazie alla responsabile della Direzione Territoriale delle Reti Museali della Campania, Anna Imponente.

“Un percorso che darà emozioni ma ci aiuterà anche a conoscere meglio il Teatro Romano e il teatro in generale nella sua storia”.

Un ulteriore tassello nel lavoro di valorizzazione del Teatro Romano che festeggia nuovi importanti dati. “Grazie ad una comunicazione diversa e ad azioni tese ad incuriosire siamo riusciti a far crescere il numero dei visitatori – prosegue Creta-. A luglio del 2018 il teatro aveva registrato 10mila330 ingressi, a luglio di quest'anno ne contiamo 15mila655. Un risultato che ci rende soddisfatti e ci incoraggia a migliorare ancora”.

Creta mette in evidenza, infine, anche la campagna di giornate gratuite e di aperture serali che tanto hanno permesso di avvicinare il teatro ai visitatori.