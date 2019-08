Rifiuti, nel Sannio 12mila tonnellate Schiarita per i lavoratori della Samte dalla riunione di questa mattina a Napoli

Crisi rifiuti. Allo Stir di Casalduni dovrebbero essere destinate 12mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. È quanto emerso dalla conferenza di servizio che si è tenuta questa mattina in Regione, convocata dall'assessore all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola.

La disposizione porterebbe una schiarita anche nella vicenda dei lavoratori della Samte per i quali la Fp Cgil chiede nuovamente all'azienda l'immediato ritiro del licenziamento dei 41 dipendenti.

Una richiesta ribadita dai rappresentati sindacali Giannaserena Franzé e Antonio Tizzani.

"L'accordo per le 12 mila tonnellate di rifiuti, che lo Stir riceverà per gestire questa fase emergenziale - scrivono- consentirá in termini di introiti, di evitare il licenziamento e di pagare lo stipendio per un paio di mensilità. Si avra' il "respiro" necessario per lavorare su altre soluzioni, in attesa del ripristino dell'operatività dell'impianto prevista per gennio prossimo".