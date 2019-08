"Acqua del Biferno per innaffiare i giardini sotto il sole" Corona: "Che cosa controlla il consigliere delegato al Verde Pubblico, Angelo Feleppa?"

“Questa mattina gli impianti per innaffiare i giardini di viale Atlantici con l'acqua del Biferno sono rimasti in funzione per diverse ore, sotto il sole cocente, inzuppando prati e marciapiedi”. Uno spreco secondo il presidente dell'associazione Altrabenevento, Gabriele Corona che richiama l'attenzione del consigliere comunale con delega al verde pubblico, Angelo Feleppa.

“Migliaia di litri di acqua buonissima di sorgente – scrive Corona - hanno inondato anche il viale ma nessuno è intervenuto per ridurre lo spreco che rappresenta un ulteriore sfregio per i cittadini, soprattutto quelli della parte bassa della città, costretti ad utilizzare acqua di pozzo contaminata.

Che cosa fa il consigliere Angelo Feleppa, delegato al Verde Pubblico? E cosa fa la Gesesa che per risparmiare acqua risorsa preziosa invita i bambini a chiudere il rubinetto quando si lavano i denti?”.