Dopo i concerti il centro è una pattumiera Degrado e sporcizia ovunque. Servono più bidoni e maggiore coscienza civica

Un tappeto di rifiuti. Bottiglie, cartacce, avanzi di cibo. Cestini traboccanti e sporcizia ovunque. E' il quadro terribile di come i fan, che ieri sera hanno seguito il concerto di Carl Brave, hanno ridotto il centro cittadino.

Le operazioni di pulizia messe in campo dopo la manifestazione hanno ridonato all'area il giusto decoro ma quelle immagini sono uno sfregio. Una testimonianza dell'assenza di civiltà e amore per la città. Essenziale, naturalmente, prevedere qualche bidone per i rifiuti straordinario nel caso di eventi così partecipati ma altrettanto necessario è un richiamo ad una maggiore coscienza civica. A gesti che indicano quel rispetto per la comunità e per l'ambiente che rimane troppo spesso solo sbandierato in strada, nelle manifestazioni che servono a 'saltare la scuola'.

Sacrosanto il diritto a vivere gli eventi ma forse è il caso di farlo con maggiore attenzione e rispetto per la città.