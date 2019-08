Pio e Amedeo... il video messaggio ai beneventani Sabato sul palco della 40esima edizione di città spettacolo

Invitano tutti al loro spettacolo 'La classe non è qua'. Pio e Amedeo in scena per la prima volta sul palco di Piazza Castello a Benevento, per il debutto del loro nuovo lavoro inviano un video divertente ai fan per farli partecipare numerosi alla serata.