La Asl Benevento attiva l’Ambulatorio di Malattie Infettive Attivo dal 1° settembre in via Mascellaro

Dal primo settembre prossimo sarà attivato l’Ambulatorio Specialistico di Malattie Infettive, nell’ambito del Servizio Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Benevento.

L’Ambulatorio, affidato al dottore Alessio Sepe, specialista infettivologo, si occuperà della diagnosi e della cura delle malattie infettive, determinate da agenti patogeni che vengono in contatto con l’organismo.

Ci si può rivolgere all’Ambulatorio per: epatopatie infettive e non, tubercolosi, malattie tropicali e del viaggiatore ed infezioni sessualmente trasmesse.

L’accesso all’Ambulatorio, ubicato a Benevento, nella sede Asl di via Mascellaro, avviene tramite ricetta medica e prenotazione presso i CUP dei Distretti Sanitari o delle farmacie territoriali.

“L’Ambulatorio di malattie infettive -dichiara Franklin Picker, Direttore Generale dell’Asl Sannita- rappresenta un ulteriore ampliamento dell’offerta specialistica, che ha l’obiettivo di fornire risposte appropriate alle esigenze e ai bisogni della popolazione della Provincia di Benevento”.