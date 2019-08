San Pio, Ferrante: "Noleggiato un secondo angiografo mobile" Il manager dell'azienda ospedaliera: "Stop alle migrazioni verso altri ospedali"

Ieri la nota con la quale il Nursind di Avellino - il sindacato degli infermieri - aveva lanciato l'allarme per un possibile rischio caos al Moscati dovuto al guasto dell'unico angiografo presente al San Pio di Benevento per effettuare coronarografie e angioplastiche, oggi l'intervento del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Mario Nicola Vittorio Ferrante, che spiega di aver "disposto con deliberazione n° 450 del 29.08.2019, immediatamente esecutiva, il noleggio di un secondo angiografo mobile di ultima generazione, in linea con quanto previsto da Decreto del Commissario Ad Acta della Regione Campania n° 64 del 16.07.2018".

Ciò consente "all’AORN “San Pio” di rientrare a pieno titolo nel circuito regionale della Rete I.M.A (Infarto Miocardico Acuto). Tale potenziamento delle attrezzature tecnologiche in dotazione alla U.O.C. Cardiologia Interventistica ed UTIC permette agli utenti del Sannio e dei Comuni delle province che fanno riferimento comunque all’Azienda “San Pio” di porre termine alla migrazione verso altri e più lontani nosocomi, per trattare una patologia tanto complessa da mettere a rischio la vita dei pazienti".

"Nonostante mi sia insediato da pochissimi giorni - commenta Ferrante -, appena ho avuto contezza della situazione emergenziale esistente, che arrecava grave danno e disagio alla popolazione sannita, mi sono attivato, disponendo l’immediato noleggio di un angiografo mobile di ultima generazione ed inviando, nel contempo, alla Centrale Operativa del 118 dell’ASL di Benevento una formale richiesta di rientro dell’Azienda Ospedaliera nella Rete IMA. Voglio rassicurare tutti i cittadini che, con la stessa solerzia con la quale è stata affrontata e risolta tale criticità, continuerò ad operare per garantire percorsi assistenziali di alto profilo ed in tempi rapidi.”