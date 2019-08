Strade provinciali, firmato contratto manutenzione Oltre 11 milioni e mezzo di euro per 922 chilometri di arterie

Firmato presso la Segreteria Generale della Provincia di Benevento il contratto per la manutenzione della rete stradale su 922 chilometri di strade provinciali sannite per lavori di 11.562.911 Euro (oltre Iva, oneri e somme a disposizione).

Nei prossimi giorni, formalizzati gli atti di un’altra gara d’appalto del controvalore di circa 6 milioni di euro, verrà sottoscritto un analogo contratto di manutenzione per i restanti 380 chilometri di strade provinciali sannite.

La Provincia di Benevento e la ditta aggiudicataria dell’appalto hanno sottoscritto i rispettivi obblighi contrattuali per i lavori e i servizi sui primi 922 chilometri di strade secondo le linee di indirizzo dettate dalla Regione Campania, fatte proprie dal presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria nel contesto dell’intesa con l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir) concernente l’intera rete stradale delle cinque Province campane estesa per oltre 7.500 chilometri.

Il progetto complessivo degli interventi a farsi su tutta la rete stradale provinciale campana, redatto da ACAMIR, seguito direttamente dal Responsabile P.O. delegata del Servizio della Provincia di Benevento, ingegnere Salvatore Minicozzi, che è anche Responsabile del Procedimento dell'attuazione degli interventi (servizi e lavori) per i 922 chilometri previsti dal contratto appena sottoscritto, prevede la istituzione di tronchi di manutenzione per ogni 50 chilometri circa di strade, sulle quali viene effettuata la manutenzione da parte di squadre di operai composte da 6 unità con la supervisione di un addetto alla sorveglianza.

Il progetto prevede inoltre una tipologia di intervento per i singoli ed interventi e le singole azioni di manutenzione del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale, etc. .

Il presidente Antonio Di Maria si è dichiarato molto soddisfatto del contratto sottoscritto presso la Segreteria Generale della Rocca dei Rettori: “Si tratta di una svolta concreta – ha detto - nei servizi resi all’utenza delle strade provinciali perché si instaura finalmente un modello di manutenzione integrata che, su tale rete, mancava da lungo tempo anche a causa dei formidabili tagli di risorse economiche che le Province hanno subìto negli ultimi anni”.

Di Maria ha ricordato come, con l’intesa raggiunta tra Regione, Province ed Acamir, tutto il territorio regionale avrà (pur nell’ovvio rispetto delle specifiche esigenze, peculiarità, estensioni etc. territoriali locali), un quadro di riferimento unitario, così come un plafond certo di finanziamento degli interventi di manutenzione. “In altre parole, ha precisato Di Maria, non vi saranno sostanziali differenze di trattamento tra le diverse aree regionali, ma si punterà ad offrire a tutti i campani un servizio unitario, come è giusto che sia”.

Il presidente della Provincia di Benevento ha anche voluto sottolineare che, a seguito di sue apposite e pressanti sollecitazioni con la Regione, sono stati reperiti ulteriori 6 milioni di Euro, oltre agli 11 già a suo tempo appostati, al fine di garantire l’intervento di manutenzione su tutti i circa 1.300 chilometri di strade provinciali sannite e non solo sui 922 in origine individuati. “Era una sacrosanta esigenza di perequazione territoriale che andava onorata”, ha commentato a questo riguardo Di Maria.

Di Maria ha infine voluto esprimere il proprio compiacimento per il lavoro svolto dagli Uffici del Settore Tecnico dell’Ente ed in particolare dal Responsabile del procedimento.