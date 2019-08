Sicurezza strade, comitato di quartiere si autotassa Benevento Nord Est. Lavori urgenti in via dei Mercuri e via Torrepalazzo

Il comune di Benevento non ha i soldi per la messa in sicurezza di strade e torrenti ed il comitato di quartiere Benevento Nord Est si autotassa per recuperare i soldi necessari e chiede a Palazzo Mosti di poter effettuare le opere in autonomia. Accade nella zona a Nord di Benevento, tra le contrade San Vitale, Roseto, Malecagna e via Torrepalazzo. Uno dei comitati di zona il 23 gennaio scorso aveva chiesto al Comune una serie di interventi per mettere in sicurezza aree come quella dove da anni si registra la mancanza dei due parapetti del ponte sul torrente “Malecagna”. Trascorsi diversi mesi e senza ottenere alcun risultato il Comitato Benevento Nord Est oggi ha inoltrato una comunicazione ufficiale al comune con la quale si chiede “l’autorizzazione a poter intervenire, a nostre spese, per la manutenzione straordinaria del manto stradale nelle vie Torrepalazzo e Dei Mercuri. Altresì abbiamo richiesto l’autorizzazione per l’installazione, sempre a nostre spese, dei parapetti del ponte sul torrente Malecagna. La decisione di autotassarci - spiegano da comitato - per poter effettuare suddetti lavori è sofferta, in concomitanza con un periodo storico non economicamente florido, ma necessaria vista l’urgenza delle problematiche emerse. Il nostro intento è di renderci disponibili in prima persona alla risoluzione delle problematiche, senza fare polemica, ma cercando di arrivare al nostro obiettivo comune, migliorare la vita di tutti i cittadini beneventani”.