Ecoballe nello Stir. Il Conapo: servono squadre antincendio La richiesta del sindacato autonomo dei vigili del fuoco

La segreteria provinciale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco di Benevento, con una nota a firma del segretario provinciale Livio Cavuoto chiede di potenziare presso lo stir di Casalduni “nel più breve tempo possibile il dispositivo antincendio, per fronteggiare una presunta emergenza di roghi rifiuti, come anche avviene nelle province di Napoli e Caserta con la convenzione denominata “TERRA DEI FUOCHI” tutt’ora in atto già da qualche anno, quindi non sottraendo uomini e mezzi dal dispositivo di soccorso ordinario”.

Si tratta in pratica di squadre di vigili del fuoco da impiegare al di fuori dei normali trurni di servizio nelle zone dove si possono sviluppare incendi di rifiuti. Una sorta di vigilanza attiva o passiva che limiti i danni in caso di incendi. La richiesta del Conapo arriva proprio in vista della movimentazione di miglia di ecoballe che non potranano essere incenerite per via del fermo per poco più di un mese del termovalorizzatore di Acerra.

Il Conapo inoltre accende nuovamente i riflettori sulla “grave carenza di autisti che attanaglia il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Benevento, come denunciato più volte dalla nostra organizzazione sindacale, ma purtroppo ad oggi senza nessun riscontro in merito, anzi per aggravare la situazione siamo costretti a volte a dare in prestito qualche autista al Comando limitrofo di Caserta, quindi andando a penalizzare ulteriormente il personale di Benevento che a volte non riesce nemmeno a poter usufruire delle proprie ferie dovute, proprio per la carenza di personale autista”.