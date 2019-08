Chiude Liceo di Foglianise, l'ira di sindaco e genitori VIDEO Il primo cittadino Tommaselli: "Troppi dirigenti scolastici hanno remato contro negli anni..."

C'è rabbia in valle Vitulanese per l'imminente chiusura del Liceo Scientifico di Foglianise, accorpato anni fa con l'Artistico di Benevento. Nessuna comunicazione ufficiale da parte del Ministero ma solo una circolare con la quale il dirigente ha annunciato che non si formerà la prima classe. Conseguenza: lo storico Liceo non riaprirà i battenti. Eppure, gli iscritti, almeno dieci al primo anno di Liceo c'erano. Dinanzi allo stop definitivo dell'attività didattica a Foglianise si è anche costituito un comitato “Pro Liceo Scientifico Virgilio” i cui membri nei mesi scorsi avevano effettuato alcuni incontri tra la dirigenza scolastica, docenti, studenti ed avevano coinvolto anche nove sindaci della Valle Vitulanese e non solo.

“Abbiamo raccolto firme e partecipato a riunioni, ma tutte questo on è servito a nulla, almeno per ora”, tuona il sindaco di Foglianise, Giuseppe Tommaselli, comprensibilmente irritato per la 'piega' che ha preso l'intera vicenda. Il primo cittadino (CLICCA E ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA) assicura che la prima classe si era formata e che il dirigente Michele Ruscello aveva dato rassicurazioni. “Con dieci iscrizioni – spiega Tommaselli – il preside ci aveva inizialmente assicurato che la scuola sarebbe rimasta aperta. Invece sembra proprio che così non sarà”.

Secondo il sindaco Tommaselli infatti sarebbero venuti meno gli accordi presi: “Ho l'impressione che dietro la chiusura del Virgilio possano esserci volontà politiche o amministrative. Negli anni tanti, troppi sono stati i dirigenti che invece di invogliare le iscrizioni qui a Foglianise 'dirottavano' gli alunni nelle scuole di Benevento. Una pratica scorretta, quasi nessun preside, sia pure del territorio, si è adoperato per far crescere questa scuola che ovviamente non è solo di Foglianise ma di tutta la Valle”.

Il sindaco di Foglianise questa mattina ha poi scoperto che qualcuno ha già avviato le operazioni di trasloco: “Un fatto grave che l'amministrazione non sappia cosa accade in questo istituto. Dove sono stati portati i libri della “Bibliovalle” (si tratta della biblioteca voluta anni fa da tutta la comunità che ha donato libri e non solo ndr)”.

Insomma tempi duri per gli studenti e i genitori della Valle Vitulanese che, allo stato, non potranno più contare sulla formazione presso il Liceo storico di Foglianise. “Per noi è stata una doccia fredda – spiega la madre di un'alunna di terza – Per mia figlia e gli altri studenti presso il Liceo Artistico di Benevento sono già pronti i nulla osta per cambiare scuola. Ma dove si dovrebbero iscrivere questi ragazzi? Siamo a pochi giorni dall'inizio della scuola e le classi presso gli altri istituti sono già formate. Io non firmerò”, conclude. Anche il sindaco Tommaselli invita i ragazzi “ad iscriversi presso il Liceo Virgilio. Venite qui e iscrivetevi. Solo così probabilmente lo storico Liceo si salverà”. Intanto genitori e sindaco, con l'appoggio di numerosi altri primi cittadini chiedono un intervento della Regione, del governatore De Luca e dell'assessore Fortini, oltre che dei rappresentanti politici locali.