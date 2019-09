Si chiude la prima Geopaleontological Summer School Entusiasti gli studenti. Profilo internazionale per la prossima edizione

Si è chiusa la prima Geopaleontological Summer School targata Unisannio. Entusiasti gli studenti delle scuole che per tre giorni, dal 29 al 31 agosto, sono stati impegnati a Pietraoja e dintorni tra lezioni di docenti dell’ateneo sannita ed escursioni nei numerosi siti di interesse geopaleontologico dell’area del Matese. L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja.

Hanno partecipato ai lavori anche tre dottorandi in geologia provenienti dall’Università di Roma La Sapienza, dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dall’ateneo sannita, grazie al contributo messo a disposizione dalla Società Paleontologica Italiana. Fondamentale anche il coinvolgimento del Comune di Pietraroja.

“Lezioni mozzafiato, immersi nella natura per guardare alla geologia e alla paleontologia in modo diverso – questi alcuni commenti rilasciati dai partecipanti - e per scoprire le enormi ricchezze dei territori esplorati”. I ragazzi hanno visitato il Paleolab di Pietraroja e il sito di ritrovamento del dinosauro Scipionyx samniticus poi sono partiti alla volta di Cava Canale, della miniera di bauxite di Regia Piana, del Lago Matese e delle forre del Titerno.

“Gli studenti ritorneranno a scuola con un bagaglio di conoscenze importanti che potranno trasferire ai loro compagni e in famiglia – ha spiegato il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Unisannio Maria Moreno -. Voglio soprattutto ringraziare, unitamente alla coordinatrice della Summer School la prof.ssa Ornella Amore, l’Ente Geopaleontologico di Pietraoja, nella persona del presidente Gennaro Santamaria, che ha sostenuto l’iniziativa. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale in un territorio piccolo ma pieno di risorse come quello sannita. Ci auguriamo di poter proporre nuove edizioni della scuola estiva, ampliare la partecipazione a livello nazionale e internazionale ”.

Esprimo il compiacimento per la meritevole iniziativa assunta in collaborazione con l'Università del Sannio – ha dichiarato il presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja Gennaro Santamaria -. Queste sono attività che rientrano pienamente tra le finalità del nostro Ente. Auspichiamo per il futuro il coinvolgimento anche di altre istituzioni universitarie della Campania e del paese”.