Ponte San Nicola, entro un anno e mezzo i lavori Proseguono le verifiche per le scuole cittadine

Operazione sicurezza per ponti e scuole a Benevento. A dettagliare il piano della giunta Mastella l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello che comincia indicando la decisione di Palazzo Mosti per la sistemazione degli alunni della scuola di Pacevecchia, chiusa perché non ha superato le verifiche di vulnerabilità sismiche.

“Dopo giorni di lavoro e sopralluoghi abbiamo trovato la quadra per sistemare gli studenti. La scuola primaria sarà ospitata dal secondo piano del plesso di Capodimonte, per il quale a giorni cominceranno i lavori. Entro il 31 ottobre quei locali saranno pronti. Nel frattempo i ragazzi frequenteranno nei locali della Federico Torre di via Sala.

Le cinque classi di scuola dell'infanzia saranno sistemate, invece, presso l'ex asilo Bosco Lucarelli di via Bartolomeo Camerario, recentemente ristrutturato dal Conservatorio. Occorre aggiungere una scala esterna e un ascensore e massimo per la fine del mese di ottobre anche i più piccoli potranno tornare a frequentare”.

Ma le verifiche sismiche per gli istituti scolastici non sono concluse. “Su 19 istituti scolastici – prosegue Pasquariello – abbiamo eseguito già 15 indagini. Le ultime quattro scuole dovrebbero essere quelle più basse e che non dovrebbero darmi meno problemi. Ora ci sarà da lavorare sui progetti e da intercettare altri finanziamenti, oltre a quello di 9milioni e mezzo già ottenuti per la Bosco Lucarelli, per cominciare i lavori di adeguamento o di ricostruzione”.

Un'operazione sicurezza che riguarda anche i ponti. Dopo il rifacimento del Ponte di Santa Maria degli Angeli, l'attenzione resta alta sul Ponte costruito da Morandi, sul torrente San Nicola che collega la città al quartiere Capodimonte.

“E' costantemente monitorato – conclude Pasquariello - come ci ha prescritto la commissione che lo ha valutato. Entro un anno e mezzo avvieremo i lavori necessari, per i fondi continueremo a chiedere aiuto sia al governo nazionale che regionale”.