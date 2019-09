Pietrelcina-Assisi, il treno storico per le aree interne Si punta sul turismo religioso per lottare contro spopolamento e desertificazione

“Verso quale destinazione?”. E' questo il tema di cui tratterà il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria che parteciperà ai lavori della V Summer School Cives in programma venerdì (6 settembre) in Pietrelcina, a partire dalle 9, presso la sede del "Cfp - Ricerca e Innovazione" in via Maresciallo Pasquale Mandato, su iniziativa dell'Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Benevento, del Comune di Pietrelcina e con la collaborazione con dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. In particolare il Presidente della Provincia prenderà la parola, con altri relatori, nel corso della Seconda Sessione in programma a partire dalle ore 15.15, sempre presso la sede del “Cfp – Ricerca ed Innovazione” per discutere sull’iniziativa del “Treno storico transappenninico Pietrelcina – Assisi: un viaggio attraverso le aree interne che vogliono ripartire”.

Il Treno storico, che partirà alle ore 9 dalla Stazione Centrale di Benevento per Pietrelcina, luogo natale di San Pio, per giungere ad Assisi, luogo natale di San Francesco, dopo aver attraversato la dorsale appenninica e le Province di Campobasso, Isernia, L’Aquila, Rieti, Terni, Perugia, è un’iniziativa di carattere religioso, promossa dall’Arcivescovo Metropolita di Benevento, ma è anche occasione, grazie all’apporto della Regione Campania, della Fondazione Fs, della Camera di Commercio di Benevento e della stessa Provincia di Benevento, per sviluppare le opportunità connesse all’esperienza del “Treno storico” per la rinascita delle antiche Ferrovie, anche agganciandole ai flussi di turismo religioso. L’occasione è dunque utile per sensibilizzare opinione pubblica e Istituzioni per la Strategia delle Aree Interne, di cui il Presidente Di Maria è Sindaco referente, e lottare così contro i fenomeni di spopolamento e desertificazione, costituenti male comune di tutta la dorsale appenninica.