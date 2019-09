Palestre scolastiche, ecco chi potrà chiedere di utilizzarle Pubblicato dal comune l'avviso per la concessione delle strutture presenti in città

"E' stato pubblicato l’avviso per la concessione in uso temporaneo delle palestre annesse agli istituti scolastici di competenza del Comune per lo svolgimento di attività sportive e ricreative ed altre attività compatibili con le caratteristiche e la specificità delle strutture". E' quanto annunciato in una nota dell'Ente in cui viene precisato: "Le attività da realizzare dovranno aver luogo al di fuori dell’orario di svolgimento delle azioni curriculari ed extracurriculari e non dovranno in alcun modo ostacolare l’attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola. Possono essere concessionari delle palestre scolastiche comunali e come tali possono presentare domanda di assegnazione a termini del presente avviso le società e associazioni sportive dilettantistiche; gli enti di promozione sportiva; le discipline sportive associate; le federazioni sportive nazionali". Ed in merito viene evidenziato: "Ogni associazione può avere in concessione una sola palestra scolastica. Chiunque utilizzi, a qualunque titolo, altre strutture sportive dell’Ente, non potrà avere in concessione palestre scolastiche. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 25 settembre 2019".

Di seguito le palestre concedibili e gli orari d’utilizzo: Istituto Sant'Angelo a Sasso, plesso San Giuseppe Moscati dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21.30; Ex plesso scolastico San Modesto 1, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 21.30.