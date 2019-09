Unisannio, studenti di ingegneria alle Orsoline "Sono quasi terminati i lavori di sistemazione di un’ala al piano terra della struttura"

"Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio alla fine di settembre potrà contare sulle aule ristrutturate dell’ex Convento delle Orsoline in Via Rummo. Sono, infatti, quasi terminati i lavori di sistemazione di un’ala al piano terra della struttura concessa dal Comune di Benevento all’ateneo". Ad annunciarlo, in una nota, il direttore del Ding Umberto Villano che in merito commenta: “L’area ricavata nella struttura a ridosso di Piazza Roma dove si concentra al momento la maggior parte delle attività di ingegneria – ha spiegato il professor Villano - ci consentirà di ampliare i nostri spazi per accogliere al meglio i nuovi studenti. Fra circa tre anni prevediamo di riqualificare completamente l’edificio, a quel punto potremo contare anche su nuove aree studio e laboratori ampi e moderni”.

"Al momento - viene precisato dall'Ateneo sannita - saranno ospitate in via Rummo le lezioni di alcuni degli studenti di Ingegneria al secondo anno. I corsi avranno inizio il 23 settembre prossimo. Precedentemente, tra il 9 ed il 20 settembre, si terrà il pre-corso di matematica. Gli studenti che non hanno superato con successo il test d’ingresso dovranno colmare i loro obblighi formativi aggiuntivi frequentando il pre-corso di matematica e superando la relativa prova di esame".