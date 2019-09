Servizio di trasporto sostitutivo studenti plesso Pacevecchia La decisione è stata presa nel corso di un vertice convocato dal sindaco Mastella

Convocato dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina si è tenuto un vertice a Palazzo Mosti per affrontare la questione dell’organizzazione del trasporto scolastico da offrire agli alunni del plesso chiuso di Pacevecchia. Come già avvenuto lo scorso anno, a supporto degli alunni dell’Istituto Bosco Lucarelli costretti ai doppi turni presso l’I.T.C Moscati in attesa di essere definitivamente trasferiti nella nuova sede di Piazzale Catullo, il sindaco Clemente Mastella, di concerto con gli assessori Felicita Delcogliano (Mobilità), Rossella Del Prete (Istruzione) e Mario Pasquariello (Lavori Pubblici) ha disposto il trasporto scolastico sostitutivo e gratuito per i genitori dallo spazio antistante il plesso di Pacevecchia al plesso centrale dell’Istituto “F. Torre”, in via Nicola Sala. Tale servizio durerà il tempo necessario (presumibilmente un paio di mesi) al trasferimento degli alunni della scuola primaria presso i locali di Capodimonte e degli alunni della scuola dell’infanzia presso l’ex asilo infantile Bosco Lucarelli, in piazza Piano di Corte. Il prossimo 11 settembre, dunque, i genitori che vorranno usufruire di tale servizio di trasporto troveranno i pullmini di Trotta Bus nel piazzale antistante il plesso di Pacevecchia con partenza alle ore 7:50 per i bambini della scuola primaria ed alle ore 8:20 per i bambini della scuola d’infanzia. I rientri, da via Nicola Sala a Pacevecchia, saranno effettuati alle ore 13:30 per gli alunni della primaria e alle ore 13:15 per quelli dell’infanzia.