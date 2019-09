Provincia: costituito comitato promotore contratti di fiume Nell'ambito della manifestazione Paesi dell'Acqua: Gal Tammaro soggetto capofila

Nell'ambito della XII Edizione della manifestazione “Paesi dell'Acqua”, in corso fino al 7 settembre p.v., nell’area dell’Alto Tammaro, si è svolta presso la sede della Provincia di Benevento alla Rocca dei Rettori una riunione per dare seguito alla procedura dei “Contratti di fiume”. Erano presenti: il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, il Presidente della Associazione “Paesi dell’Acqua” e i rappresentanti di tutti i Gal del Sannio: per il Taburno, Raffaele Amore; per il Titerno, Elio Mendillo, Amministratore delegato; per il Tammaro, Massimo Di Tocco, Coordinatore, e Claudia Capuano; per il Fortore, Davide Minicozzi. La riunione per i “Contratti di fiume” trae spunto dalle disposizioni contenute nella Legge regionale del 6 maggio 2019, n. 5, nella materia della tutela delle risorse idriche. L’incontro alla Rocca ha costituito di fatto una tappa importante sul percorso dei “Contratti fiume”. Infatti i rappresentanti dei Gal ed il Presidente della Provincia hanno dato avvio formalmente alla costituzione del Comitato Promotore del Contratto di Fiume della Provincia di Benevento. A tale proposito è stato individuato il Gal Tammaro quale Soggetto capofila della iniziativa. Si darà corso dunque quanto prima ad una campagna di adesione, sensibilizzazione e di promozione del Contratto di Fiume invitando tutti i soggetti stakeholders, pubblici e privati, interessati a concorrere alla pianificazione strategica. L'intento è quello di dotare il Sannio di un Contratto di fiume, quale accordo di programmazione strategica, negoziata ed integrata finalizzata alla tutela e corretta gestione delle risorse idriche, valorizzazione del territorio e dei bacini idrografici, insieme alla riqualificazione ambientale, rigenerazione socio-economica e alla salvaguardia del rischio idraulico. Il Comitato Promotore avrà sede presso la Provincia di Benevento.