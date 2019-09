Ospedale San Pio, IoXBn: quali gli obiettivi del management? L'associazione: "Quale il disegno futuro della Regione per i nostri ospedali"

"Abbiamo appreso della nomina di Mario Ferrante a Direttore Generale e della conferma di Giovanni Di Santo a Direttore Sanitario, ma non è ancora chiaro chi sia il Direttore Amministrativo, anche se si parlava di Antonietta Costantini. Nel formulare i nostri auguri di buon lavoro, ci sembra paradossale che, dopo un mese e mezzo circa dalla nomina, il nostro territorio ancora non venga informato in merito agli obiettivi che questo Management intende realizzare e che ancora non venga chiarito quale sia il futuro dei nostri ospedali nell’ambito regionale".

Così l'associazione IoXBenevento che prosegue: "Vorremmo capire se sia stata fatta una ricognizione delle problematiche, ormai improcrastinabili, che hanno caratterizzato questa condizione precaria, in particolar modo del Presidio ospedaliero G. Rummo di Benevento. In che modo si intende risolvere le questioni? Quali modifiche apportare all’atto aziendale e soprattutto qual è il disegno dei vertici della Regione Campania rispetto ad un piano ospedaliero che andrebbe rivisto?

Presentarsi alle istituzioni locali è stata, evidentemente, una manifestazione di garbo istituzionale, sicuramente sconosciuta al predecessore ma, riteniamo, che presentarsi ai cittadini e chiarire i punti sopra esposti, sarebbe risultato più adeguato, tenuto conto della sensibilità di un’utenza martoriata dai disagi.

Attendiamo, dunque, chiarimenti in merito alle perplessità evidenziate, con la speranza che non si cerchi di eludere le notevoli responsabilità passate e future, all’impegno e alla specifica competenza e trasparenza che realmente urge per i nostri Ospedali e per il nostro territorio".