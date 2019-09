"Aumenta tetracloroetilene in acqua: la falda è inquinata" Altrabenevento: "I pozzi vanno chiusi"

Torna a intervenire sulla questione tetracloroetilene nei pozzi di Campo Mazzoni e Pezzapiaana l'associazione Altrabenevento: "Il laboratorio privato incaricato da GESESA ha attestato di aver trovato il 31 agosto, concentrazioni di tetracloroetilene ancora più alte di quelle accertate 15 giorni prima. In particolare nel pozzo di Pezzapiana il valore certificato (che Gesesa non ha ancora pubblicato) è di 3,40 microgrammi/litro a fronte di 2,86 di metà agosto mentre la Soglia di Contaminazione ammessa per legge è di 1,1 microgrami/litro.

Anche nel pozzo di Campo Mazzoni si confermano le concentrazioni di tetracloroetilene oltre il doppio della Soglia consentita per legge.

Ciò conferma che il pericoloso inquinante è presente nella falda della piana di Benevento e quindi vanno chiusi subito i pozzi utilizzati per fornire acqua alla parte bassa della città.

Gli enti e le autorità competenti hanno rinviato la decisione al prossimo 18 settembre e in quella sede l'ARPAC comunicherà anche i risultati degli esami effettuati nei pozzi privati, anche quelli di tre industrie alimentari, che usano la stessa acqua.

Intanto, come ulteriore forma di pressione, gli utenti dei rioni Libertà, Ferrovia e Centro Storico possono chiedere la riduzione del 50% della tariffa imposta da GESESA che continua a ritenere potabile l'acqua distribuita nella zona bassa ma non può negare che la qualità della stessa è certamente inferiore a quella del Biferno riservata alla parte alta della città".