Solidarietà del DemA ai lavoratori della Samte Manganiello: "Si spera nell'ultimo tentativo alla Regione Campania"

Il coordinamento della provincia di Benevento del movimento demA Democrazia e Autonomia, esprime la propria solidarietà a tutti i lavoratori della Samte, dopo il diniego del Ministero del Lavoro a concedere la cassa integrazione guadagni. "Per i lavoratori - spiega Adolfo Manganiello - rimane solo un ultimo tentativo, infatti il nove settembre si terrà presso la Regione Campania un incontro per verificare e trovare le risorse necessarie per tenere in piedi il rapporto di lavoro. Tutto ciò ci porta a fare delle considerazioni politiche anche sul mancato funzionamento del L’ATO provinciale che non ha mai operato o preso decisioni in merito, che ha solo prodotto il classico poltronificio nel tempo con le nomine di vari presidenti e amministratori, che non hanno niente a che vedere con la gestione dei rifiuti e un ciclo integrato degno di questo nome. Si fermi il gioco delle ipocrisie e si agisca, tutti, nella totale consapevolezza dei propri doveri. Dema si fa portavoce del disagio che stanno vivendo i lavoratori e le famiglie degli stessi, cercheremo di attivare tutti i canali istituzionali necessari per arrivare il prima possibile ad una svolta positiva della vicenda, soprattutto confidando nel buon senso del neo ministro Nunzia Catalfo".