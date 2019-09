Il treno storico per il riscatto delle aree interne L'iniziativa che lega Benevento e Pietrelcina ad Assisi è giunta a L'Aquila

“È una iniziativa profetica”: con queste parole il Cardinale de L’Aquila Giuseppe Petrocchi ha commentato l'iniziativa di una grande alleanza delle comunità della dorsale appenninica per sostenerne il riscatto socio-economico a livello nazionale alla base del Pellegrinaggio del Treno Storico Benevento-Pietrelcina-Assisi del 7 e 8 settembre.

Il Cardinale ha partecipato all’incontro – dibattito sul tema: “Le aree interne dell’Appennino Centro-meridionale da marginali a risorsa per lo sviluppo economico dell’intero Paese” promosso a L’Aquila presso il Museo Nazionale Munda, nell’ambito dell’iniziativa Pellegrinaggio con il Treno storico. Hanno partecipato ai lavori: i Presidenti della Provincia e della Camera di Commercio di Benevento Antonio Di Maria e Antonio Campese, l’Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, i Consiglieri del Presidente della Regione Campania per le infrastrutture ferroviarie, Costantino Boffa, e Aree Interne, Francesco Todisco, il Direttore CNA de L’Aquila Agostino Del Re, il Presidente del Consiglio comunale di Pietrelcina Ennio Graziano e l’assessore comunale de L’Aquila Fabrizia Aquilio.