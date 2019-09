Samara Morgan e le apparizioni beneventane Tra allucinazioni e speranze di brividi horror per la bimba di The Ring

AAA Samara Morgan cercasi disperatamente. Tra allucinazioni e speranze di brividi horror tutti pronti a catturare un prezioso fotogramma della spaventosa bambina di The Ring.

Mentre il Samara Challenge continua a causare malori, aggressioni e disordini in tutto il Paese a Benevento cresce la speranza.

Arriverà anche qui? Avremo anche noi la nostra Samara in salsa sannita? Dove sono i temerari pronti a sfidare le “incontrollate reazioni” della paura per una buona dose di notorietà ovviamente social?



A loro, che probabilmente stanno stirando la bianca tunica di scena e spettinando la parrucca corvina, chiediamo di “organizzare” l'apparizione proprio sotto l'Arco di Traiano, testimonianza inequivocabile della presenza di Samara in città (sarebbe perfetto se avvisassero anche la stampa con congruo anticipo).

Due foto, 30 secondi di video, una manciata di urla spaventate, un accenno di corsa, magari un piccolo svenimento e il più è fatto. Anche Benevento sarebbe perfettamente in linea e si potrebbe smetterla con il noioso mood “...e qui neanche Samara”.

Dopo le occasioni mancate per i colossi dell'industria, per le grandi multinazionali, per il lavoro, per i giovani, per il turismo, per... il “territorio” piangiamo anche per quest'ultima mancanza...

O forse, potremmo riconsiderare la situazione.

Al posto di Samara si potrebbe cercare di immortalare e postare sui social una spaventosa apparizione della Zucculara tra gli stretti vicoli del Triggio.

Si potrebbe scattare velocemente mentre da un pozzo fa capolino 'A manalonga, o quanto meno “testimoniare” una bricconeria di Mazzamauriello.

Forse è tutto chiaro.

Brividi e fantasmi nella città delle streghe non mancano. Qui, Samara, proprio non può apparire.