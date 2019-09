Violenza negli ospedali, Ianniello: "Attenzione resta alta" Il commento del presidente dell'ordine dei medici sanniti dopo il nuovo incontro a Napoli

L’esecutivo della Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, guidato dal Presidente Filippo Anelli, e gli Ordini dei Medici della Campania si sono uniti a Napoli venerdì scorso per accendere un faro sul problema delle aggressioni al personale sanitario. “Con la presenza dell’Esecutivo della Fnomceo e dei Presidenti degli Ordini dei Medici Campani - ha commentato in una nota il presidente di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello - abbiamo voluto portare la nostra solidarietà e vicinanza ai Colleghi e a tutto il personale sanitario spesso vittime di aggressioni gratuite. Tra le varie tappe, molto carico di significato è stato l’incontro con il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini, profanato la notte del 17 maggio da un uomo che a volto coperto sparò una raffica di colpi verso la scala di ingresso del Pronto soccorso. La violenza sugli Operatori Sanitari – conclude Ianniello - è un’emergenza che non solo mina l’incolumità degli addetti ai lavori, ma si ripercuote anche sulla possibilità di offrire una efficace risposta di salute ai cittadini. È fondamentale - ha proseguito Ianniello - anche alla luce dell’insediamento del nuovo governo, che i passi in avanti compiuti in precedenza trovino ora maggiore spazio, concretezza ed applicazione. Nel rispetto del nostro ruolo di garanti della salute dei cittadini, sia come Ordini Provinciali che come Federazione Nazionale terremo alta l’attenzione su questo problema con un continuo pressing sul Governo e sulle forze politiche".