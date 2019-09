Primo incontro a sostegno dell'allattamento al seno L'appuntamento con la consulente dell'associazione 'La Leche League'

Nuovo appuntamento a Benevento per sostenere l'allattamento al seno. Evento promosso per sabato 14 settembre dalle 10.30 alle 12 presso il Caffè dell'Orto, Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, dove ci sarà un incontro gratuito per mamme e famiglie con una Consulente volontaria de La Leche League, (l’associazione senza scopo di lucro che si occupa di sostegno all’allattamento da 63 anni in tutto il mondo e da 40 in Italia). “Un incontro in cui le mamme o le future mamme – spiegano gli organizzatori - potranno trovare accoglienza, informazioni, sostegno. Potranno ascoltare spiegazioni sulla fisiologia dell’allattamento e chiarire i falsi miti che ancora circondano questo gesto semplicemente fisiologico. Anche gli Operatori della Salute a qualunque titolo sono i benvenuti, per creare quella rete attorno alla donna e al bambino che è altrettanto importante per un allattamento sereno e soddisfacente”. In base ai dati infatti “il tasso degli allattamenti in Sud Italia è clamorosamente più basso rispetto al Centro o al Nord. È dal 2010 che il Ministero della Salute ci informa che – ricordano gli organizzatori - i dati registrati dall’indagine Istat, evidenziano un tasso di allattamento al seno esclusivo o predominante piuttosto basso nelle zone del sud Italia. È dimostrato che gli incontri fra mamme aumentano questa percentuale in maniera considerevole. A 6 mesi dal parto le donne italiane che allattano al seno sono più frequentemente di istruzione superiore, occupate non ancora rientrate al lavoro, di età più avanzata, coniugate, hanno partorito con parto spontaneo, hanno partecipato ad un corso di accompagnamento alla nascita, hanno partecipato a gruppi di sostegno in puerperio e hanno partecipato a gruppi di incontro tra mamme”.