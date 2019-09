Via all'anno scolastico. Mastella: lavorare per la sicurezza Prime campanelle al Convitto Giannone e alla Pascoli

“Abbiamo lavorato per la sicurezza, crediamo sia un impegno fondamentale per i ragazzi”. Clemente Mastella “inaugura” il ritorno tra i banchi a Benevento. Il sindaco ha salutato i bambini e i loro genitori al suono delle prime campanelle che in Campania sarebbe fissato per mercoledì 11, ma ogni scuola può decidere in autonomia.

Tra i primi a tornare in classe gli alunni del Convitto Giannone e quelli dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli. Con Mastella, l'assessore all'istruzione Rossella Del Prete a dare il benvenuto ai piccoli allievi.

Il primo cittadino non ha mancato di sottolineare la situazione di criticità che soffre l'edilizia scolastica e le condizioni difficili che si troveranno ad affrontare diversi alunni dopo la chiusura della scuola Pacevecchia.

“Grazie alla disponibilità dell'istituto Torre siamo riusciti ad evitare i doppi turni trovando sistemazioni alternative ma questa situazione va affrontata”.

Necessario, per Mastella anche un intervento del Governo regionale e nazionale. “Per risanare l'edilizia scolastica campana sarebbero necessari 5 miliardi di euro, non certo un operazione semplice. Ma occorre comincia. A Benevento lo abbiamo fatto e con noi anche i genitori e i ragazzi che purtroppo dovranno sacrificarsi per un po' ma che poi troveranno delle scuole sicure”.