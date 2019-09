Musica e divertimento per salutare l'estate La festa e il bilancio delle attività della cooperativa ‘Bartololongo’

Musica, animazione e tanto divertimento per la festa di fine estate della cooperativa sociale ‘Bartololongo’ di Benevento alla Colonia Elioterapica di Rione Ferrovia che si è svolta sabato scorso. "Un’occasione speciale per i volontari e i soci della Onlus sannita - evidenziano gli organizzatori - per salutare le oltre 1200 famiglie, che quest’anno da giugno a settembre hanno usufruito del servizio di assistenza educativa nei sei campi estivi del capoluogo e della provincia: Madonna delle Grazie, Seminario Arcivescovile, Colonia Elioterapica, contrada San Vitale, RosVillage di contrada San Chirico e a San Giorgio del Sannio".

“Il nostro momento di festa condiviso con oltre 2mila bambini – commenta il presidente della ‘Bartololongo’, Italo Montella – conclude in modo armonioso e divertente le attività aggregative e sociali che abbiamo organizzato per la cittadinanza nell’ambito della programmazione estiva beneventana, arricchendo l’offerta culturale del nostro territorio. Abbiamo scelto ancora una volta la Colonia Elioterapica come location speciale per le nostre iniziative, in quanto crediamo fortemente nella valorizzazione dei beni comuni che ci sono stati affidati e che quotidianamente proviamo – non con pochi sacrifici – a promuovere e rivitalizzare”.