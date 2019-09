Benevento Città Teatro, domani su il sipario Percorso multimediale al Teatro Romano di Benevento fino al 22 settembre

L'ingresso, gli ambulacri, il fronte e il retro scena e poi angoli nascosti che prenderanno vita ricostruendo il Teatro Romano al tempo di Caracalla. I suoni, le voci, i profumi, le suggestioni. Uno spettacolo unico al quale potranno assistere i partecipanti a Benevento Città Teatro, il percorso multimediale in scena da domani e per 12 serate con due gruppi da 50 partecipanti per sera (primo gruppo ore 20.45, secondo gruppo ore 21.45 - biglietto di ingresso: € 2,00), necessaria la prenotazione al numero 0824 47213 o recandosi al Point Prenotazioni allestito, presso la direzione del Teatro Romano di Benevento, via Port'Arsa n.1.

“La Regione Campania è davvero entusiasta del rilancio del Teatro Romano – ha spiegato alla conferenza inaugurale dell'appuntamento il consigliere regionale Mino Mortaruolo -. Dobbiamo immaginare sinergie ancora più forti anche sulla scorta del riconoscimento ottenuto per le Città del Vino”.

“Un progetto – ha chiarito Gennaro Leva, architetto della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento - nato nel 2017 che ha risentito del cambio di gestione del sito passato dalla Soprintendenza al Polo regionale della Campania ma che è esempio di una riuscita collaborazione tra enti per il bene del Teatro e della Città”.

“Nelle nostre intenzioni restauro e valorizzazione dovevano viaggiare insieme - Salvatore Buonomo, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento non ha dubbi – è per questo che abbiamo lavorato ad una visita così particolare da far comprendere questo luogo agli spettatori con uno sforzo di immaginazione. Non ci fermiamo qui – annuncia - proseguirà la valorizzazione del Sannio magari anche attraverso una rete tra i diversi teatri della Campania”.



“Chi non vuole perdersi l'iniziativa dovrà affrettarsi perchè le prenotazioni stanno andando molto bene. Sold out per la prima serata e abbiamo già raggiunto il 50 per cento per le altre – ha concluso il direttore dell'area archeologica Ferdinando Creta – prima di spiegare che - Benevento città teatro è frutto di un lavoro di squadra. La visita – ha proseguito - è del tutto particolare e prenderà il via dall'ingresso principale per una immersione diretta nel viaggio che poi porterà gli spettatori tra gli ambulacri, in un fronte scena ricostruito come nel periodo di Caracalla e poi il retro scena e tra gli altri anche l'allestimento della mostra di Gino Iannace che spiega la particolarissima acustica del teatro, lodata da tutti i direttori d'orchestra”.

A realizzare il percorso la 'Rossi Allestimenti' che si è avvalsa di consulenze scientifiche prestigiose come quella del professore Ettore Massarese, autore e regista di teatro, docente di Discipline dello Spettacolo all'Università di Napoli Federico II.

“L'aggiudicazione di questa gara, dopo la partecipazione al relativo bando – ha spiegato Umberto Rossi – ci permette di realizzare un lavoro che rappresenta un momento di crescita per la città e per il teatro”.