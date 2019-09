Pari opportunità e delle politiche di genere, l'incontro Laboratorio territoriale domani alle 17 presso la chiesa Santissima Addolorata al Rione Libertà

Domani alle 17, presso la Chiesa Santissima Addolorata al Rione Libertà di Benevento si terrà il Laboratorio Territoriale di confronto sul tema delle pari opportunità e delle politiche di genere. L'iniziativa è un'attività del progetto Women@Work - Accordo Territoriale di Genere promosso dalla Regione Campania, su iniziativa della Provincia di Benevento con l'intervento di Fleurs Consulting, per favorire l’occupazione in ottica di genere ed attivare il circuito virtuoso fra sviluppo del territorio beneventano (Ambito Territoriale B1) ed occupazione delle donne. L’evento è realizzato in occasione della celebrazione della “Festa dell’Addolorata”, presso la Parrocchia della SS. Addolorata di Benevento.

L’iniziativa rappresenta l'opportunità per attivare un confronto, sviluppare proposte sui fattori che condizionano l'occupazione, l'imprenditorialità femminile e la parità di genere nel territorio beneventano e presentare le attività di progetto che saranno sviluppate nei prossimi mesi.

Dopo i saluti del parroco, don Michele Villani, interverrà Antonella Dettoli – Aislo, su "L'esperienza dello sportello conciliapoint ed i bisogni emergenti"; Alessandro Verdicchio – Dirigente Sett. servizi al cittadino Comune di Benevento - Ambito B1 (L'attivazione degli sportelli Conciliapoint presso gli uffici d'ambito); Carola D'Agostino e Simone Razzano – Fleurs Consulting (L'attivazione dei percorsi di Coworking); Mario Melchionna – Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio (I bisogni ed i servizi per il territorio); Erasmo Mortaruolo – Consigliere Regione Campania (Strategie e iniziative per le pari opportunità nel Sannio). Le conclusioni saranno affidate a Chiara Marciani, Assessore alla Formazione e Pari Opportunità Regione Campania. Il dibattito sarà moderato da Stefano Mollica, presidente Aislo.