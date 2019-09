Scuole, Di Maria: nessuna criticità per gli istituti superiori Verifiche negli oltre 50 edifici della Provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, con l’avvio dell’Anno Scolastico 2019 / 2020, ha inviato un caloroso augurio di buon lavoro a tutto il Corpo Insegnante, ai Dirigenti, ai Collaboratori tutti della Scuola, ringraziandoli per quanto fanno.

Di Maria ha anche espresso l’invito agli Studenti ed alle Studentesse di seguire studi e insegnamenti con ogni impegno perché, ha sottolineato, il valore dell’istruzione è strategico per il futuro del nostro Paese e delle nostre aree interne.

Sotto il profilo della logistica il Presidente ha evidenziato come le verifiche degli Uffici negli oltre 50 edifici di proprietà della Provincia che ospita gli Istituti superiori non segnalano gravi criticità. Sono peraltro in corso le procedure di legge per 7 gare d’appalto per 22 milioni di Euro di lavori di adeguamento di altrettanti edifici alle norme di sicurezza.

Altri lavori, di minore importo, riguardano le misure dell’anti-incendio, mentre la piccola manutenzione è stata effettuata nei giorni scorsi per rendere fruibili i servizi. Sono state anche adeguate le dotazioni di suppellettili.