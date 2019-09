A Santa Croce del Sannio incontro amici e devoti di San Rocco Il 15 settembre artisti e colori raccontano la vita di San Rocco di Montpellier

C'è attesa a Santa Croce del Sannio per il concorso nazionale di pittura sacra... “Un dipinto per san Rocco”. Nella cittadina dell'Alto Tammaro arriveranno i gruppi “Amici di San Rocco” per partecipare alla giornata dedicata al Santo.

All'evento saranno presenti il sindaco di Santa Croce e presidente della Provincia, Antonio Di Maria, comunità parrocchiali ed ovviamente gli organizzatori dell'Associazione Europea Amici di San Rocco, guidata da fratel Costantno De Bellis: “seguiamo e guardiamo a San Rocco come un esempio da imitare, un pellegrino da seguire, un amico da non perdere. E non poteva esserci posto più bello e suggestivo della comunità di Santa Croce del Sannio, dove da 8 anni vive ed opera un gruppo degli amici di san Rocco”.

I dipinti saranno esposti nella suggestiva cornice del convento francescano di Sant' Antonio per un intera settimana “perché tutti i devoti di San Rocco e gli appassionati di arte potessero ammirarli. Il 15 settembre vi sarà la premiazione, con una giornata intera di festa, di preghiera e fraternità con la presenza anche dell'arcivescovo di Benevento Felice Acrocca che per tutti noi celebrerà la Santa Messa e ci guiderà nella meditazione e per noi spezzerà il Pane della vita”.