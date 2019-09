Rossella Del Prete presidente del Distretto Sud Ovest Fidapa Gli auguri della sezione di Benevento

La Presidente uscente della Fidapa BPW, Sezione di Benevento, Lucia Passaro, e la presidente incoming Paola Sapio, insieme a tutte le socie della Sezione, esprimono grande soddisfazione per l'elezione della socia Rossella Del Prete a Presidente del Distretto Sud Ovest della Fidapa Business Professional Women, in occasione del rinnovo delle cariche direttive, svoltosi presso il Grand Hotel di Salerno, lo scorso 8 settembre. Si tratta di un incarico di grande responsabilità: il Distretto Sud Ovest comprende 62 sezioni distribuite in due regioni, Campania e Calabria, per un totale di oltre 2.000 iscritte.

Tanti sono stati gli attestati di stima ricevuti da Rossella Del Prete in occasione di questa tornata elettorale che ha rinnovato le cariche direttive per il prossimo biennio 2019-21. A nome di tutte le socie fidapine di Benevento, Le giungano le più vive congratulazioni e i più fervidi auguri di Buon Lavoro.

La Fidapa BPW di Benevento è fiera di essere rappresentata a livello nazionale ed internazionale, per la prima volta in 55 anni di vita associativa (la Sezione di Benevento fu fondata l'11 aprile del 1964), da una delle fidapine più attive della Sezione che, certamente, continuerà a creare nuove occasioni di crescita anche per il nostro territorio.