Al via le scuole. Matano: insieme per costruire il futuro Il messaggio del dirigente e 'i numeri' della scuola sannita

Si rivolge agli studenti il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Benevento, Monica Matano, che ha fatto pervenire agli Istituti di ogni ordine e grado del territorio sannita il suo messaggio in occasione dell’apertura dell’Anno Scolastico 2019/2020.

“Inizia un nuovo Anno Scolastico per la scuola sannita, un percorso nuovo per tutto il personale ma soprattutto per i nostri studenti. Il principio di ogni cammino porta con sé nuove energie, in esso sono contenute nuove speranze e nuove aspettative. Il mio pensiero va a tutti i protagonisti di questo cammino affinché, nonostante le criticità, continuino a credere con fermezza nell’importanza dell’istruzione. Un augurio particolare va ai dirigenti scolastici perché continuino a svolgere la loro delicata funzione con competenza e determinazione; ai docenti, affinché non smarriscano mai il senso della loro mission professionale e continuino a porsi come esempio, come punto di riferimento e guida per i giovani studenti nella costruzione del loro progetto di vita; al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, affinché, dietro le quinte, s'impegni a far sì che tutto funzioni. Un grazie particolare lo rivolgo alle famiglie, che ci affidano ogni giorno i loro figli, rinnovando il patto educativo con la scuola... una Scuola di tutti e di ciascuno. Infine il mio più caro in bocca al lupo va ai giovani studenti, affinché sappiano perseverare e pazientare e affrontino il nuovo anno scolastico con serietà, impegno, curiosità e senso critico. Sono loro il baricentro del nostro agire e il vero motore di tutta quanta l'attività educativa che grazie alla passione e all'impegno di tanti insegnanti ogni giorno portiamo avanti nelle scuole del Sannio. Una scuola di tutti, capace di accompagnare i nostri bambini, i nostri giovani, nell'avventura della conoscenza e della crescita della persona. Con i nostri giovani, anche quest'anno, vogliamo portare avanti la sfida e quindi anche l'opportunità preziosa di costruire con loro una società più aperta, più libera, che faccia emergere i talenti e sostenga i più deboli. Mentre un nuovo Anno Scolastico si appresta ad avere inizio, sono onorata di poter rivolgere l'augurio più bello a tutta la comunità scolastica sannita nel segno di un percorso comune di crescita e di futuro!”.

Inoltre sono state ultimate le complesse operazioni di avvio dell’anno scolastico 2019/2020 da parte del personale dell'Ambito Territoriale di Benevento. Un lavoro di squadra tra le professionalità già in servizio presso l'Ufficio e il personale, altamente qualificato e motivato, recentemente assegnato che ha fatto sì che le attività didattiche potessero avere inizio nella provincia di Benevento in piena regolarità e senza alcuna sbavatura.

Di seguito una sintesi del quadro di riferimento della realtà scolastica sannita per l'Anno Scolastico 2019/20.



Le scuole funzionanti

Nel prossimo anno scolastico saranno funzionanti nella provincia di Benevento ben 51 Istituzioni scolastiche (di cui 33 Istituti Comprensivi e 18 Istituti d'Istruzione Superiore), articolate su circa 339 plessi. Di queste 47 sono normodimensionate e 4 sottodimensionate.

Gli alunni iscritti

Le attività didattiche nella provincia di Benevento riprenderanno per 37.248 alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con un decremento di 445 alunni rispetto al precedente anno scolastico.

Le classi attivate

In provincia ci saranno 1948 classi attive, di cui 288 nella scuola dell’infanzia, 673 nella scuola primaria, 191 nella scuola secondaria di I grado e 796 nella scuola secondaria di II grado.

Il personale docente impiegato

In tutto il territorio provinciale il numero complessivo di personale docente che presterà servizio nel corrente anno scolastico è pari a 4.057 docenti (617 insegnanti di scuola dell’infanzia, 1.137 insegnanti di scuola primaria, 856 docenti di scuola secondaria di I grado, 1.447 docenti di scuola secondaria di II grado) a cui si aggiungono 266 posti di sostegno autorizzati in deroga. Ci sono state 30 immissioni in ruolo da G.A.E nella provincia, sono stati inoltre effettuati 494 trasferimenti di docenti, di cui 155 da fuori provincia , 313 tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e disposti 65 incarichi a tempo determinato.

Il personale ATA impiegato

Le scuole disporranno per l’anno scolastico 2019/2020 di 1.213 unità di personale ATA con cui sarà garantito il regolare svolgimento delle attività delle segreterie, la funzionalità delle aule e dei laboratori e il funzionamento dei servizi scolastici. Per i profili ATA ci sono state 33 nuove immissioni in ruolo, 118 trasferimenti, 14 assegnazioni provvisorie – utilizzazioni e 140 incarichi a tempo determinato.