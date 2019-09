Incanto e suggestione per Benevento Città Teatro Il percorso multimediale al Teatro Romano sarà in scena fino al 22 settembre

Lo scalpiccio dei passi, le voci, le risate. Le antiche commedie, i suoni di un tempo lontano. È l'incantevole atmosfera di Benevento Città Teatro, il percorso multimediale che racconta il Teatro Romano in una veste inedita.

Un viaggio nel tempo in cui suoni, musica, parole e immagini, perfino i profumi, si fondono per dar voce allo splendido monumento che, sotto gli occhi curiosi dei visitatori, torna a vivere nel suo tempo.

Imponente l'immagine del fronte e del retro scena che lo mostra ricostruito per come doveva essere nel momento del suo massimo splendore.

La regia di Ettore Massarese mette in scena la meraviglia di un gioiello che prende vita e ritrova la sua anima cantandola attraverso le voci degli attori, Peppe Barile e Giovanna Capone, attraverso i gesti dei ballerini della compagnia Balletto di Benevento, nel percorso curato da Rossi Allestimenti, nei sapori offerti dal Consorzio Sannio Tutela Vini. A fare da padrone di casa il direttore del Teatro Romano Ferdinando Creta, perfetto anfitrione della serata.

Di grande interesse il lavoro del professore Gino Iannace, sull'acustica del Teatro in mostra sui panelli di uno spazio ritrovato. L'ennesimo spazio ritrovato di questo Teatro Romano rinato e vivo.

Benevento Città Teatro è dunque un riuscitissimo progetto di valorizzazione e promozione, finanziato dalla Regione Campania e realizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con la Direzione Territoriale delle Reti Museali della Campania -Teatro Romano di Benevento.

Un percorso che sarà proposto per 12 sere, fino al 22 settembre, in due appuntamenti (20.45/21.45) per un numero limitato di 50 spettatori per appuntamento. Obbligatoria, per partecipare, la prenotazione (al numero 0824 47213 o al point allestito, presso la direzione del Teatro Romano, via Port'Arsa n.1).

Assolutamente da non perdere.