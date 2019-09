Disservizi scuolabus, sindaco convoca riunione urgente L'incontro domani a Palazzo Mosti

In seguito ad una serie di disservizi registrati a Benevento per il servizio di Scuolabus, il sindaco Clemente Mastella ha convocato d’urgenza per domani alle 11 una riunione sul trasporto scolastico a cui, oltre ai rappresentanti della Trotta Bus (azienda che gestisce il suddetto servizio), parteciperanno anche gli assessori Del Prete e Delcogliano e i dirigenti Verdicchio e Perlingieri.