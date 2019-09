Comincia l'anno pastorale: domenica i saluti dell'Arcivescovo In Cattedrale alle 17 l'assemblea, presieduta da Accrocca che indicherà le linee pastorali

Domenica 15 settembre prende il via ufficialmente l’anno pastorale 2019/2020 con l’assemblea comunitaria in Cattedrale, presieduta dall’arcivescovo, mons. Felice Accrocca. L’incontro avrà inizio alle ore 17; dopo i saluti, alle ore 17.15, ci sarà l’intervento dell’Arcivescovo che indicherà le linee pastorali per il prossimo anno; alle ore 19 seguirà la concelebrazione eucaristica. "L’assemblea di settembre, che vede riuniti sacerdoti, religiosi, catechisti e fedeli è uno dei tre appuntamenti fondamentali della vita diocesana, insieme alla messa crismale e alla veglia di Pentecoste, per i quali ogni anno tutti vengono invitati a partecipare in Cattedrale".