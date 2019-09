Caos trasporto scolastico, Mastella rassicura Riunione a Palazzo Mosti: la Trotta Bus individuerà delle soluzioni per superare le criticità

“Al massimo in una settimana faremo chiarezza e garantiremo il servizio aggiustando le corse come è più comodo per i bambini. Chiediamo alle famiglie di denunciare al Comune o alle scuole qualsiasi negligenza che dovrà essere risolta in modo tempestivo”.

Così il sindaco Clemente Mastella, dopo la riunione convocata d'urgenza questa mattina per affrontare la problematica dei disservizi registratisi nella fase d’avvio del servizio di trasporto scolastico.

Oltre ai rappresentanti della Trotta Bus, erano presenti anche gli assessori Rossella Del Prete e Felicita Delcogliano e i consiglieri Giuliana Saginario e Angela Russo.

Nel corso dell’incontro sono state riscontrate una serie di criticità di cui gli stessi rappresentanti della Trotta Bus hanno preso atto. Conseguentemente l’azienda, d’intesa con il Comune e con le autorità scolastiche, provvederà a individuare nei prossimi giorni delle soluzioni che consentano di superare le problematiche registratisi in questi giorni soprattutto nelle contrade.

Inoltre, la Trotta Bus ha assicurato che, a partire da lunedì, sarà attivo il servizio navetta dalla Bosco Lucarelli a piazzale Catullo. Servizio che prevede all’andata la partenza alle 7:50 e al ritorno alle ore 13.