Le domeniche della salute, domenica visite senologiche L'iniziativa del Rotary Club

Domenica 15 settembre, per le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto dall’avvocato Luigi Marino, saranno effettuate delle visite senologiche da Pasquale Zagarese nel camper posizionato lungo Corso Garibaldi (giardini vicini alla Prefettura), dalle ore 9.30 alle ore 12.30, messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati quasi 5mila nuovi casi di tumore al seno, che colpisce quasi una donna su 8. Le visite di domenica prossima vogliono essere un piccolo contributo alla prevenzione fornendo degli utili suggerimenti per i metodi di autocontrollo.

“Naturalmente – spiega il dott. Zagarese - la visita senologica da sola non è sufficiente per formulare una diagnosi precisa, ma può dare delle risposte esaustive a tanti dubbi che assalgono le donne. Purtroppo il tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile. La prevenzione bisogna sempre ricordarlo, è fondamentale per la salute delle persone. Individuare per tempo una patologia spesso significa aprire le porte della salvezza”.

Il dottore Zagarese, beneventano, è dirigente medico del reparto Breast Unit dell’Ospedale Gaetano Rummo di Benevento. Ha ricevuto, tra i diversi riconoscimenti scientifici, il Premio “Buona Sanità 2013” con la seguente motivazione: “per essersi distinto nel dare corpo alla breast unit (unità di senologia), struttura di prevenzione diagnosi e cura, con un approccio multidisciplinare e ultra-specialistico, con grande umanità, professionalità e spirito di collaborazione in equipe”

Il prossimo appuntamento con le Domeniche della Salute è previsto per il 13 ottobre 2019, con la dottoressa Ersilia Palombi che effettuerà visite per la prevenzione dell’obesità.