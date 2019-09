Emergenza abitativa senza fissa dimora, bando del comune Comunicazione dell'Assessore alle Politiche Sociali e Servizi al Cittadino Luigi Ambrosone

"Sul sito del comune di Benevento è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla coprogettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave emarginazione

adulta e alla condizione dei senza dimora (Riferimento: Convenzione n. AV4-2016-CAM. - FSE PON Inclusione, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 e PO I FEAD – 2014/2021 (Misura 4) Avviso n. 4/2016 – Periodo 2019-2020 il Comune di Benevento, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale B1, in risposta all’Avviso pubblico n. 4/2016, ha concorso alla presentazione di una proposta di intervento per contrastare la grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora sul proprio territorio ottenendo un finanziamento di €. 150.000,00".

Lo rende noto l'Assessore alle Politiche Sociali e Servizi al Cittadino Luigi Ambrosone. "Obiettivo del progetto è l’accompagnamento e il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia abitativa secondo le metodologie innovative di Housing First. Il progetto prevede: la gestione delle n. 3 unità abitative, delle quali n. 2 messe a disposizione dal Comune di Benevento, Giusta delibera di Giunta n. 111 del 30.05.19 e n.1 una messa a disposizione dal soggetto concorrente all’avvio del progetto e delle altre, eventualmente, acquisite mediante la rete dei servizi attivazione di percorsi di autonomia abitativa per almeno n. 15 persone senza dimora,; azioni di pronto intervento sociale; sviluppo di percorsi di orientamento lavorativo;

Approvvigionamento e distribuzione tracciata di beni di prima necessità, approvvigionamento e distribuzione tracciata di altri beni materiali. I beneficiari degli interventi saranno individuati tra i senza dimora presenti o dimoranti sul territorio dell’Ambito B1 e precisamente nei comuni di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale i soggetti del Terzo settore, iscritti nei registri regionali o nazionali in vigore al momento della partecipazione all’avviso, in forma singola o di raggruppamento temporaneo o consorzio.

La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite modalità telematica attraverso il sito del comune di Benevento entro e non oltre il 12/10/2019".