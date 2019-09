Raccolta differenziata, via le campane per il vetro Madaro: "Stiamo lavorando al nuovo piano di riorganizzazione del servizio"

Diventerà presto operativo il nuovo piano per la raccolta differenziata a Benevento, con la distruzione dei carrellati e l'eliminazione delle campane per il vetro che sarà inserito nel calendario della raccolta 'porta a porta' dei rifiuti. Ad illustrare le novità che a breve riguarderanno il servizio in città è l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro: “Stiamo lavorando al nuovo piano di riorganizzazione del servizio che va sempre nell'ottica di un'economia circolare, quindi di un miglioramento della qualità della raccolta e delle percentuali di differenziata effettuata che ci auguriamo aumentino nel corso del prossimo anno. Partiamo con la rimozione di tutte le campane a seguito dell'introduzione del 'porta a porta' del vetro con la distribuzione dei carrellati affinché sia possibile ritirare il vetro direttamente presso le utenze, così come avviene per le altre frazioni”.

Ci sarà dunque “una modifica del calendario di raccolta che comprenderà anche il conferimento del vetro”. Il primo passo, pertanto, sarà distribuire i carrellati nei punti strategici della città per poi avviare la raccolta porta a porta anche del vetro: “Partiamo con la distribuzione dei carrellati che avverrà nei pressi del comando di Polizia municipale e all'Ufficio tributi”. Si punta così ad ottenere il duplice risultato di migliorare la qualità del vetro raccolta e riuscire a mettere fine all'abbandono dei rifiuti nei pressi delle campane per il vetro: “In questo modo ci aspettiamo di eliminare il fenomeno dell'abbandono nei pressi delle campane e auspichiamo un miglioramento della qualità del vetro raccolto presso le utenze”.