Giornate Europee del Patrimonio: ecco il programma a Benevento 21 e 22 settembre tanti eventi tra Provincia, Museo del Sannio e Museo Arcos

Diffuso il Programma degli eventi previsti per le Giornate Europee del Patrimonio del 21 e 22 settembre 2019 presso gli Istituti della Provincia di Benevento, Museo del Sannio e Museo Arcos.

Si comincia ad Arcos, al Corso Garibaldi, angolo via Stefano Borgia di Benevento, alle ore 16.00 di sabato 21 settembre con: “Dipingiamo la tomba del faraone. Un pennello per Nefertari!”. La cultura egizia ci ha lasciato testimonianze di un’arte unica; grandiose costruzioni funerarie e monumentali templi, caratterizzati dall’uso di colonne con capitelli ispirati ad elementi della natura. Uno dei cicli pittorici più completo è quello della la tomba di Nefertari, moglie di Ramses II. Il Museo ARCOS-Sezione Egizia ricostruirà, in una sala del museo una porzione della tomba di Nefertari per fare ammirare ai piccoli visitatori la vivacità dei colori e l’armonia dello stile. Un’esplorazione fantastica per i bambini grazie ai bellissimi dipinti che raccontano il viaggio della regina dalla vita alla morte; alla scoperta della “Grande sposa reale”, la più bella regina secondo il significato del suo nome. I bimbi Diverranno piccoli artisti e si cimenteranno nel dipingere alcuni affreschi da portare a casa come ricordo di questo meraviglioso viaggio. È obbligatoria la prenotazione telefonando negli orari di apertura del Museo. Costo attività (incluso materiali): € 2,00. Info: tel: 0824 312465 oppure 345 7542984.

Sabato 21 settembre alle 17.00 al Museo del Sannio in piazza Giacomo Matteotti di Benevento, è in programma il “family game”, replicato alle 10.30 di domenica 22 settembre. L’evento ha il titolo: “Un due tre…mila modi di giocare al Museo del Sannio”. Al Museo del Sannio ci sarà, dunque, uno speciale “family game” per scoprire le magnifiche collezioni. Adulti e bambini saranno coinvolti in un affascinante percorso tra giochi a quiz, prove di abilità e caccia ai reperti, che li porteranno a conoscere le bellezze, i segreti e le curiosità del patrimonio esposto. Una originale opportunità di conoscenza del passato e di valorizzazione delle collezioni attraverso un’attività ludica e coinvolgente; ma anche una divertente occasione per giocare con tutta la famiglia, riscoprendo le tante storie raccolte tra le mura del museo. Costo attività (incluso materiali, kit gioco): € 3 adulti; € 2 bambini. Info: Tel. 331 5073873.

La giornata di sabato 21 settembre si concluderà alle ore 20.30 con l’evento musicale ad Arcos, in Corso Garibaldi via Stefano Borgia, “Jazz… al museo”. Il Concerto Jazz con Beatrice Valente Quartet, la bellezza senza tempo dei reperti del museo ARCOS-Sezione Egizia, che evocano tutto il fascino dell’antica cultura egizia e del potente impero romano, incontreranno le note del jazz in un connubio brioso di arti che pervaderà le sale museali. Così sarà possibile ammirare i reperti di storia millenaria come statue di antichi faraoni, di Horus, il dio falco, di sacerdoti e di adoratrici della dea Iside e la stessa statua della dea e dell’imperatore che volle il tempio, accompagnati dal ritmo del jazz. L’antico del mondo egizio, infatti, incontrerà la moderna creatività artistica e musicale del quartetto jazz con la straordinaria voce di Beatrice Valente. Per la direzione artistica del M° Debora Capitanio, si esibiranno, infatti, la Contrabbassista e cantante, Beatrice Valente, una tra le più apprezzate musiciste della nuova generazione. In quartetto con Ergio Valente, eclettico pianista, Massimo Barrella, virtuoso chitarrista e Rocco Sagaria, batterista dal sound impeccabile, proporranno un repertorio che va dal jazz al latin, senza tralasciare qualche standard italiano e napoletano. L’evento seguirà il consueto format: a fine concerto, infatti, è prevista la degustazione enogastronomica con vini offerti da Sannio Consorzio Tutela Vini DOP e con la consueta collaborazione del prestigioso Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento.