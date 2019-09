Non affitta ai meridionali. Mastella: Salvini prenda distanze Il sindaco di Benevento commenta il caso accaduto in provincia di Milano

Continua a destare indignazione e rabbia il caso di una ragazza di Foggia che si è sentita negare l'affitto di un appartamento in provincia di Milano perchè “meridionale”.

Una denuncia sui social commentata anche dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella che sul suo profilo facebook scrive: “Leggo di una signora della provincia di Milano che non ha voluto affittare la casa ad una ragazza pugliese dicendo che per lei i meridionali anche nel 4000 mila sono meridionali ed uguali ai neri ed ai rom. E poi ha aggiunto io sono Salviniana e sto con Matteo, con il capitano. Mi farebbe piacere che Salvini dichiarasse che lui non sta con lei. Viva i meridionali”.