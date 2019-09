Depuratore, entro il prossimo anno al via i lavori Il finanziamento per l'intero progetto è completo

Entro un paio di mesi sarà pubblicata la gara di progettazione del sistema di depurazione della città di Benevento e entro il prossimo anno partiranno i lavori per l'intero progetto, considerato che il finanziamento è ora completo.

A comunicarlo al sindaco Clemente Mastella è stato il Commissario Straordinario Enrico Rolle a cui, lo scorso 19 agosto, il Comune di Benevento ha inviato la Relazione di Compatibilità Urbanistica.

La relazione sarà ora recepita ed allegata al "Documento di Indirizzo alla Progettazione" che, nei prossimi giorni, verrà inviato dal Commissario Rolle per la sottoscrizione in qualità di RUP.

A tal proposito va evidenziato che le risultanze della Relazione di Compatibilità Urbanistica sono positive e conseguentemente la variante urbanistica sarà necessaria soltanto per il sito del depuratore grande di località S. Angelo, mentre per gli altri due siti (Cimitero e Santa Clementina), apportando piccoli spostamenti dell'impianto rispetto all'ubicazione indicata nello Studio di Fattibilità redatto da Gesesa, non sarà invece necessaria la variante urbanistica.

Pertanto, l'unica incombenza che permane sarà quella di effettuare una campagna di scavi archeologici preventivi, così come richiesto dalla Soprintendenza, in quanto i siti prescelti ricadono in area con vincolo archeologico