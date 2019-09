Giornata sulla Sla, l'Arco di Traiano si tinge di verde In campo 300 volontari per l'iniziativa che mira a raccogliere fondi per l'assistenza ai malati

L'Arco di Traiano si illumina di verde per la Giornata Nazionale sulla SLA che l'AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, celebrerà in 150 piazze di tutta Italia.

Per la XII Giornata nazionale sulla SLA in campo 300 volontari, con 15.000 di bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG che raccoglieranno fondi per l’assistenza delle persone colpite dalla malattia.

Nella notte tra stasera e domani (14 e 15 settembre) molti monumenti italiani saranno illuminati di verde, il colore di AISLA.

L’iniziativa nelle 150 piazze italiane si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una delle 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG, disponibili grazie al sostegno dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, edell’Unione Industriale della Provincia di Asti e di VisitPiemonte, la società in house della Regione Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, partecipata anche da Unioncamere. Inoltre, grazie al patrocinio di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella notte tra stasera e domani (14 e 15 settembre) decine di monumenti italiani, si illumineranno di luce verde, il colore di AISLA.