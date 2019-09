Incarichi dirigenti Asl, Zerella a Maglione: Pronto a spiegare Il direttore del Dipartimento Prevenzione: "Interrogazione? Pronto a illustrare la situazione"

“Sono pronto a spiegare la situazione all'onorevole Maglione, e a dimostrargli che non esiste alcuno dei problemi da lui descritti all'interno di un'interrogazione parlamentare”.

A parlare è Tommaso Zerella, direttore del Dipartimento Prevenzione Asl di Benevento, oggetto di un'interrogazione del deputato sannita Maglione al neo ministro alla Salute Speranza, e a quella alla Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone su incarichi anomali affidati in totale dispregio dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. L'incarico di direttore di Zerella viene così descritto: “direttore del dipartimento di prevenzione incaricato (delibere del direttore generale n. 183 del 2010 e 392 del 2011), sulla base di una nomina di pochi mesi prima a direttore titolare di struttura complessa, conferita senza l’espletamento di una procedura concorsuale. Quest’ultimo risulta ancora in carica de facto, essendo la sua nomina decaduta e ciò anche in spregio alla normativa regionale che, prevede una durata massima nell’incarico di tre anni, rinnovabili una sola volta (decreto del Comm. ad Acta n. 18 del 2013, p.16.6), nonché alle direttive dell’Anac in materia di rotazione (delibera n. 831 del 2016)”.

Non è così, però, secondo il diretto interessato: “E' tutto nella norma: sono tra i pochi vincitori di concorso e l'incarico è rimasto perché il mio è un dipartimento strutturale. La rotazione di cui parla Maglione non si può fare perché io, che sono igienista e guido il dipartimento di prevenzione dovrei ruotare con un collega psichiatra, sarebbe come far ruotare un oncologo e un ortopedico in ospedale”.

Zerella però si dice pronto a illustrare la situazione al deputato nella massima cordialità: “Non ho mai conosciuto l'onorevole Maglione, ma sono pronto, quando vuole a illustrargli tutta la situazione, a portargli il mio curriculum e tutti gli atti per dimostrargli che è tutto in regola, se non avessi avuto i requisiti non mi sarei di certo messo in difficoltà da solo né avrei messo in difficoltà altri”.