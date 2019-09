'BenEet generation', ecco le nuove attività laboratoriali Iniziativa rivolta ai giovani dai 16 ai 35 anni

L'assessore alle Politiche Giovanili, Anna Orlando, in riferimento al Progetto “Ben-Essere Giovani” comunica che "sono stati pubblicati due inviti pubblici a manifestare interesse per la partecipazione a nuove attività laboratoriali comprese nel progetto 'BenEet Generation'. Gli inviti sono rivolti a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni prioritariamente Neet (che non studiano e non lavorano) che risiedono nel capoluogo sannita. I percorsi laboratoriali sono il laboratorio “Giovani, agricoltura sociale e recupero dei territori”, finalizzato a fornire gli strumenti per simulare un business model per la gestione di un’impresa e il laboratorio “Ogni mestiere è un’arte”, focalizzato sulle professioni dell’arte, della cultura, dello spettacolo e della creatività; il laboratorio “#Exederart”, finalizzato alla comprensione, in chiave pratica ed esperienziale, di concetti quali la Comunicazione Digitale, l’Analytics Business Manager, Ux Design e Sviluppo di siti internet". Ed in merito viene precisato: "Le attività formative inizieranno nel mese di ottobre 2019 e termineranno nel mese di marzo 2020, tranne il Laboratorio “#Exederart” che si concluderà a gennaio 2020. Inoltre è stata disposta anche l’attivazione di uno stage collettivo che partirà nel mese di ottobre 2019 e terminerà nel mese di marzo 2020 per una durata complessiva di 8 settimane. La partecipazione ai laboratori è gratuita e non prevede la corresponsione di compensi. Gli interessati dovranno compilare il format scaricabile dal sito internet del Comune di Benevento nella Sezione Politiche Giovanili 'Benessere Giovani'".