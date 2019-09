Unisannio, in tanti per il welcome day Oggi l'iniziativa al dipartimento Demm

Welcome Day oggi al Dipartimento Demm dell’Università del Sannio. I professori hanno dato il benvenuto alle matricole nell’Aula Magna della struttura universitaria di Via delle Puglie che da quest’anno ospita tutti i corsi di economia, statistica e giurisprudenza. "Illustrati servizi e opportunità - spiegano dall'Ateneo sannita - non sono mancati i consigli utili ad affrontare l’avventura universitaria con il giusto impegno e partecipazione. Presenti le associazioni studentesche pronte ad accogliere e accompagnare i nuovi studenti in ogni momento della vita in ateneo. Nella struttura di Via delle Puglie sono state allestite quattro nuove aule ed è stato aperto un’area parcheggio in via dei Mulini, mentre da gennaio sarà attivato un punto ristoro. Attenzione puntata sui servizi di tutoraggio e counseling, per affrontare e risolvere i problemi che si possono incontrare durante il percorso universitario, e sulle numerose opportunità di studio e lavoro all’estero. L’ambiente giovane e dinamico garantisce un rapporto diretto tra professori e studenti. Infatti, ogni anno i sondaggi sul grado di soddisfazione degli studenti Unisannio premiano i vantaggi offerti dal contesto e aperto e flessibile che favorisce la reciprocità delle relazioni. E poi uno sguardo al web con il sito di dipartimento rinnovato e implementato. Numerosi già gli immatricolati ai corsi del Dipartimento Demm".