Disinfenstazione in città, ecco dove L'intervento riguarda la zona alta della città

Al via questa sera a Benevento la disinfestazione nella zona alta della città. A comunicarlo, in una nota, l’Ufficio Sanitario del comune che precisa: "In attuazione del calendario di interventi reso noto lo scorso 27 luglio, a partire dalle ore 22.30 l’impresa incaricata dall’Asl di Benevento effettuerà gli interventi di disinfestazione con azione adulticida nella zona alta della città (viale Mellusi, viale degli Atlatici, Pacevecchia e Capodimonte)".