Stadio 'Vigorito': risolto nodo utenze e salva la capienza VIDEO | Questo pomeriggio incontro al Comune tra il presidente Vigorito e il sindaco Mastella

La società del Benevento Calcio attiverà nuove utenze per acqua ed elettricità. Nessuna voltura dunque come era stata erroneamente prospettato inizialmente e che avrebbe comportato una serie di ulteriori problemi per la gestione dell'impianto sportivo.

L'intesa è stata raggiunta questo pomeriggio a Palazzo Mosti durante un incontro tra il sindaco Clemente Mastella, il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito che con l'amministratore delegato della società sportiva, Ferdinando Renzulli e i tecnici del Comune hanno concordato di effettuare nuovi allacci ai servizi per l'impianto di via Santa Colomba.

“Si parlava impropriamente di volture – ha spiegato al termine della riunione l'avvocato Oreste Vigorito - invece il Benevento Calcio stipulerà nuovi contratti per le forniture dei servizi con le società elettrica e idrica”. Un passaggio che sarà formalizzato dopo che il Comune comunicherà la disdetta delle utenze precedenti.

Il patron del Benevento Calcio a tutto campo con i cronisti che lo attendevano all'esterno della sala giunta di Palazzo Mosti. Per quanto riguarda infatti l'annosa vicenda del parcheggio lato 'distinti' del Ciro Vigorito' e della stradina per il deflusso in sicurezza dei tifosi il presidente Vigorito annuncia: “Sembra che l'intervento del sindaco con il Prefetto e la Commissione porterà ad una sistemazione logistica quindi non si toccherà l'agibilità e la capienza nei settori popolari. Noi non avremmo mai accettato – ha rimarcato l'avvocato Vigorito - che i nostri abbonati fedeli negli anni potessero trovarsi senza il posto prenotato ed acquistato con l'abbonamento".

Soddisfatto dell'incontro anche il primo cittadino Clemente Mastella: “Abbiamo convenuto su molte cose. Lo stadio non perderà la sua attuale capienza e di questo ringrazio prefetto, questura e vigili del fuoco. Vigorito – ha ribadito il sindaco - è una persona che tiene in piedi non solo una squadra, ma un intero indotto che vede impiegate 100 persone e porta in alto il nome di Benevento e questi sono particolari molto importanti che ovviamente inorgogliscono un sindaco.

Per la prossima partita in casa, che si giocherà sabato prossimo – annuncia Mastella – abbiamo risolto anche il problema con Trotta (la società che a Benevento gestisce il trasporto pubblico e i parcheggi a pagamento ndr); ci saranno persone alla sbarra che regoleranno l'ingresso al parcheggio che quindi sarà fruibile”.